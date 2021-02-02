Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ

Британская певица Рита Ора, прилетевшая в Австралию, не имела возможности избежать принудительной двухнедельной изоляции в отеле, пишет таблоид The Sun со ссылкой на слова очевидцев.

После прибытия в Австралию британская певица Рита Ора в сопровождении вооруженной полиции была доставлена в отель, где ей предстоит провести 14 дней на карантине. Об этом 1 февраля написал таблоид The Sun со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Сообщается, что певица сразу же после прибытия в аэропорт Сиднея пересела в микроавтобус, который отвез ее в отель под присмотром полицейского кортежа.

Очевидцы в комментарии изданию подчеркнули, что несмотря на то, что выделенный для нее транспорт имел статусный вид, она "никак не могла избежать изоляции".

По мнению очевидцев, это свидетельствует о "серьезном отношении властей Австралии к эпидемии коронавируса".

Издание Euro Weekly отмечает, что артистка прибыла в страну для участия в шоу "Голос", являясь одним из членов жюри.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в Австралии коронавирус подтвердили у 28,8 тыс. человек, 909 заболевших умерли.