Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
14 февраля, 2020
 
Новости

"Романы". Киркоров в роли священника станцевал с монашками в боди и колготках в новом клипе. Видео

Российский певец Филипп Киркоров на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Романы". Он предстал в роли священника. Шоувумен Екатерина Варнава исполнила роль прихожанки. По сюжету, между ними есть недосказанность и тайная страсть. "Дерзкая, бесстрашная и манящая история запретной любви между священником и обворожительной прихожанкой, которая олицетворяет собой пламя, страсть и желание, терзающие душу служителя. Всю силу притяжения и эмоций между героями невозможно не ощутить... Однако случается ли любовь без препятствий? Дерзкие монашки не готовы отдать Филиппа в руки соблазнам. Верно, они будут бороться!" – говорится в описании видео. В определенных эпизодах Киркоров оказывается в центре танцующих монашек, облаченных в черные боди и колготки. Режиссер ролика – Тарас Голубков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Киркоров исполнил роль терзаемого страстями священника
Киркоров исполнил роль терзаемого страстями священника
Скриншот: Филипп Киркоров / YouTube

видео

Видео: Филипп Киркоров / YouTube
Теги: Филипп Киркоров, видео, клип, Екатерина Варнава, трек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Наталия ДВАЛИ
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS