"Романы". Киркоров в роли священника станцевал с монашками в боди и колготках в новом клипе. Видео
Российский певец Филипп Киркоров на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Романы". Он предстал в роли священника. Шоувумен Екатерина Варнава исполнила роль прихожанки. По сюжету, между ними есть недосказанность и тайная страсть. "Дерзкая, бесстрашная и манящая история запретной любви между священником и обворожительной прихожанкой, которая олицетворяет собой пламя, страсть и желание, терзающие душу служителя. Всю силу притяжения и эмоций между героями невозможно не ощутить... Однако случается ли любовь без препятствий? Дерзкие монашки не готовы отдать Филиппа в руки соблазнам. Верно, они будут бороться!" – говорится в описании видео. В определенных эпизодах Киркоров оказывается в центре танцующих монашек, облаченных в черные боди и колготки. Режиссер ролика – Тарас Голубков
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.