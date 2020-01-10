Роналду показал мускулистое тело

34-летний португальский футболист, нападающий итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен во время тренировки с гирей.
"Утренняя разминка", – написал спортсмен.
На фото он запечатлен в шортах и с оголенным торсом.
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Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года в Фуншале. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Роналду был признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола.