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20 июля, 2021
 
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Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности

Весной 2021 года Проклова заявила, что в 15 лет стала объектом сексуальных домогательств со стороны знаменитого актера
Весной 2021 года Проклова заявила, что в 15 лет стала объектом сексуальных домогательств со стороны знаменитого актера
Фото: elproklova / Instagram

Начинающий российский актер Кирилл Широков обвинил 67-летнюю российскую актрису Елену Проклову, с которой в 2019 году снимался в сериале "Призраки Замоскворечья", в домогательствах. Об этом он заявил 19 июля в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

"Ничего не предвещало беды. Стандартные съемки. У нас был эпизод. И, значит, непонятные знаки внимания пошли в мою сторону – какие-то намеки, жесты, взгляды, улыбки. Мне это польстило. Но произошел инцидент. Был обед, перерыв. Приходит Елена с круасаном на тарелке и говорит: "Малыш, угостись. Силы тебе понадобятся", – заявил он.

По словам актера, он воспринял все как прикол, но ситуация имела развитие на следующий день.

"Я сидел в гримерке, готовился к выходу в кадре. Заходит Елена и закрывает за собой дверь. И такие слова: "У меня ремонт в гримерке. Можно я у тебя переоденусь?" – отметил он.

Широков заявил, что решился рассказать о домогательствах со стороны Прокловой после ее заявления, что к ней 15-летней во время съемок приставал знаменитый артист.

"Я не терплю, когда человек из себя строит чистое, светлое, а по факту до меня и домогалась", – отметил он.

Проклова, реагируя на заявление Широкова, уточнила, как именно она это делала.

"Попросили помочь переодеться. Когда я расстегиваю платье, там ни лифчика, ничего. Я отвернулся. Вы своими же руками взяли мои руки и себе же положили на грудь. Более того, сразу же мою руку повели ниже", – описал он события.

Проклова в этот момент рассмеялась.

Контекст:

Весной 2021 года Проклова заявила, что в 15 лет стала объектом сексуальных домогательство со стороны знаменитого актера. Его имя она не назвала, но уточнила, что он уже умер, а при жизни домогался многих актрис. В сети предположили, что этим человеком мог быть российский актер Олег Табаков, которого не стало в 2018 году.

В сериале "Призраки Замоскворечья" Широков сыграл охранника, а Проклова – одну из главных ролей.

Проклова в 2017 году рассказывала о романах с актерами Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и Олегом Табаковым. Она также призналась, что сделала аборт от Янковского.

Теги: скандал, Елена Проклова, актриса, домогательства
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