Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП

По словам свидетелей, желтый Porsche Куренбина на большой скорости слетел в кювет, после чего врезался в опору ЛЭП Фото: urenbin / Instagram

Как сообщает "Пятый канал", желтый Porsche Куренбина на большой скорости слетел в кювет, после чего врезался в опору линии электропередачи. Авто загорелось, 36-летний автогонщик и его 32-летняя спутница, по словам очевидцев, на момент аварии были живы, но не успели выбраться из салона.

Отмечается, что опознать, кто именно находился за рулем автомобиля, пока не удалось, так как тела сильно обгорели. Причины ДТП выясняются.

Место ДТП, где погибли автогонщик с девушкой. Скриншот: 5-tv.ru