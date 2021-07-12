Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП

Как сообщает "Пятый канал", желтый Porsche Куренбина на большой скорости слетел в кювет, после чего врезался в опору линии электропередачи. Авто загорелось, 36-летний автогонщик и его 32-летняя спутница, по словам очевидцев, на момент аварии были живы, но не успели выбраться из салона.
Отмечается, что опознать, кто именно находился за рулем автомобиля, пока не удалось, так как тела сильно обгорели. Причины ДТП выясняются.
Куренбин родился 22 октября 1984 года в петербургской семье советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина.
По данным "Фонтанка.ру", Иван был один из самых первых представителей дрифт-движения Петербурга, пилотом Russian Drift Series (RDS). Погибший также занимался бизнесом, руководил архитектурно-художественной студией, держал дрифт-мастерскую и владел отелем рядом с Дворцовой площадью.
За 2020 год Куренбин нарушал ПДД порядка 70 раз.
Погибшая с Куренбиным Игушина переехала в Москву из Казани. В 2018 году приняла участие в кругосветной гонке совместно с участницами из США, Швейцарии и Австрии и за 18 дней проехала на своем байке 24 741 км.