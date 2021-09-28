Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым

По словам Резника, до этого они жили в Подмосковье в съемном доме. Переезд в Крым состоялся еще в конце марта.
"Я счастлив, что мы переехали в Крым", – сообщил Резник. Он не уточнил, где именно в Крыму они с женой арендуют дом, но отметил, что ходит в церковь, расположенную в поселке Ореанда.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.
Резник внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в пропагандистских мероприятиях против Украины.