Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым

По словам Резника, до переезда в Крым они с женой жили в Подмосковье в съемном доме Фото: kino-teatr.ru

По словам Резника, до этого они жили в Подмосковье в съемном доме. Переезд в Крым состоялся еще в конце марта.

"Я счастлив, что мы переехали в Крым", – сообщил Резник. Он не уточнил, где именно в Крыму они с женой арендуют дом, но отметил, что ходит в церковь, расположенную в поселке Ореанда.