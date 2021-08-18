"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу

Ведущий поделился с подписчиками воспоминаниями о том, как 16 лет назад познакомился с дочерью своей нынешней жены Натальи Кикнадзе.

"Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе". Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила. 21", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)



