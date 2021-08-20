Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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С чего начать учить английский язык: пошаговое руководство

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Английский язык можно изучить самостоятельно
Английский язык можно изучить самостоятельно
Фото: pixabay.com

Английский язык можно учить как с преподавателем, так и самостоятельно. Советами поделились на сайте "Инглекс".

Чтобы максимально быстро получить результат в изучении языка, лучше всего брать личные уроки или записаться на курсы. Преподаватель должен объяснить основные принципы построения предложений, специфику и главные механизмы английского языка. Важно, чтобы преподаватель говорил с учеником на иностранном языке, поскольку погружение в живую речь ускоряет ее изучение. Лучше с самого начала слышать правильное произношение, чем потом переучиваться.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Если вы решили учить язык самостоятельно, важно настроить себя на регулярные уроки: 2–3 раза в неделю по часу, а в идеале – ежедневно хотя бы 20–30 минут.

Учите язык многовекторно. Записывайте короткие тексты, читайте простые статьи и новости, слушайте подкасты для начинающих. Желательно найти себе собеседника, чтобы получать опыт живого общения на английском.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Как только вы выучили определенные правила грамматики, закрепите их соответствующими примерами. Запишите и прочтите вслух предложения. Учите слова по определенным темам. И как только вы пополнили словарный запас, напишите короткий рассказ с новыми словами. Не спешите охватить больше. Лучше продвигаться в обучении медленнее, но получать фундаментальные знания.

Запомните шаги, по которым следует учить английский язык:

  • изучите правила чтения английского языка;
  • уточните, как произносятся слова (это можно сделать в любом аудиословаре);
  • начните формировать словарный запас (базовый словарь можно найти на сайте British Counsil);
  • учите грамматику;
  • слушайте подкасты своего уровня;
  • смотрите новости на английском;
  • читайте простые тексты;
  • установите приложения для изучения языка (например, Duolingo).
Теги: преподаватели, английский язык, советы, язык, грамматика
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