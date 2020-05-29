"С возрастом только лучше". 52-летняя Миноуг опубликовала фото после дня рождения

Австралийская певица Кайли Миноуг опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, на которой позирует с бокалом вина в руках на фоне букетов – 28 мая певице исполнилось 52 года.
"День рождения отметила. Поднимаю свой бокал за любовь", – подписала снимок певица.
"Просто потрясающе. Как хорошее вино, вы становитесь с годами только лучше", – отреагировали на фото подписчики актрисы.
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Birthday DONE!!! I raise my glass to love and to all of you!!! Thank you once again for your birthday wishes.
Кайли Миноуг родилась 28 мая 1968 года в Австралии. Миноуг стала известной в середине 1980-х годов благодаря роли Шарлин Робинсонв австралийском сериале "Соседи". В конце 1980-х годов она начала музыкальную карьеру.
В 2005 году во время гастрольного тура Showgirl: The Greatest Hits Tourбыл диагностирован рак груди. После выздоровления певица стала заниматься благотворительностью, оказывая поддержку фондам, которые занимаются профилактикой рака.