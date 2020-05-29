"С возрастом только лучше". 52-летняя Миноуг опубликовала фото после дня рождения

Австралийской певице Кайли Миноуг 28 мая исполнилось 52 года. После праздника певица поделилась в социальных сетях черно-белым снимком, на котором запечатлена с бокалом вина в руках.

Австралийская певица Кайли Миноуг опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, на которой позирует с бокалом вина в руках на фоне букетов – 28 мая певице исполнилось 52 года.

"День рождения отметила. Поднимаю свой бокал за любовь", – подписала снимок певица.

"Просто потрясающе. Как хорошее вино, вы становитесь с годами только лучше", – отреагировали на фото подписчики актрисы.

Кайли Миноуг родилась 28 мая 1968 года в Австралии. Миноуг стала известной в середине 1980-х годов благодаря роли Шарлин Робинсон в австралийском сериале "Соседи". В конце 1980-х годов она начала музыкальную карьеру.

В 2005 году во время гастрольного тура Showgirl: The Greatest Hits Tour у Миноуг был диагностирован рак груди. После выздоровления певица стала заниматься благотворительностью, оказывая поддержку фондам, которые занимаются профилактикой рака.