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29 мая, 2020
 
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"С возрастом только лучше". 52-летняя Миноуг опубликовала фото после дня рождения

Австралийской певице Кайли Миноуг 28 мая исполнилось 52 года. После праздника певица поделилась в социальных сетях черно-белым снимком, на котором запечатлена с бокалом вина в руках.

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Миноуг начала петь в конце 1980-х годов
Миноуг начала петь в конце 1980-х годов 
Фото: ЕРА

Австралийская певица Кайли Миноуг опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, на которой позирует с бокалом вина в руках на фоне букетов – 28  мая певице исполнилось 52 года. 

"День рождения отметила. Поднимаю свой бокал за любовь", – подписала снимок певица. 

"Просто потрясающе. Как хорошее вино, вы становитесь с годами только лучше", – отреагировали на фото подписчики актрисы. 

Кайли Миноуг родилась 28 мая 1968 года в Австралии. Миноуг стала известной в середине 1980-х годов благодаря роли Шарлин Робинсон в австралийском сериале "Соседи". В конце 1980-х годов она начала музыкальную карьеру.

В 2005 году во время гастрольного тура Showgirl: The Greatest Hits Tour у Миноуг был диагностирован рак груди. После выздоровления певица стала заниматься благотворительностью, оказывая поддержку фондам, которые занимаются профилактикой рака.

Теги: Австралия, Кайли Миноуг, певица
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