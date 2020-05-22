"С юбилеем, моя кровиночка". Юрий Рыбчинский отмечает 75-летний юбилей

Единственный сын украинского поэта и драматурга Юрия Рыбчинского Евгений, поздравляя отца с 75-летним юбилеем, назвал его совестью нации.

Весной 2020 года Рыбчинский отметил 51 год супружеской жизни с женой Александрой Фото: Євген Рибчинський/ Facebook

22 мая украинскому поэту и драматургу Юрию Рыбчинскому исполняется 75 лет. Единственный сын Рыбчинского Евгений на своей странице в Facebook поздравил отца с юбилеем.

"Моему волшебному скрипачу, учителю, отцу и совести нации – 75 лет. Пусть душа поет, а народ не забывает. Пусть ему еще долго не изменяет вдохновение. С юбилеем, моя кровиночка", – написал Рыбчинский-младший.

Юрий Рыбчинский – украинский поэт и драматург. Он родился в 22 мая 1945 года в Киеве. Песни на слова Рыбчинского исполняют София Ротару, Таисия Повалий, Анжелика Варум, Тамара Гвердцители, Нина Матвиенко.

Рыбчинский – 15-кратный лауреат телефестиваля "Песня года". В 2009 году Юрий Рыбчинский был удостоен Гоголевской премии за вклад в драматургию.

Весной 1969 года Рыбчинский женился, в том же году у него родился сын Евгений. Супруга поэта Александра – в прошлом тренер по художественной гимнастике. Весной 2020 года Рыбчинский отметил 51 год супружеской жизни.

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