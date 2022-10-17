Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
Новости

"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анна Тринчер потеряла обручальное кольца меньше чем через месяц после свадьбы
Анна Тринчер потеряла обручальное кольца меньше чем через месяц после свадьбы
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица Анна Тринчер, которая меньше месяца назад вышла замуж за блогера Александра Волошина, потеряла обручальное кольцо стоимостью 66 тыс. грн. Об этом артистка рассказала в своих Insta Stories.

"Самая дебильная история в моей жизни, как я потеряла обручальное кольцо за 66 тыс. грн. Оно было из красного золота с бриллиантами по кругу. Я похудела, и кольцо было немного велико. Спешила, села в такси и намазала руки кремом, потому что очень сухие были. Выхожу и понимаю, что кольца на пальце нет. Материально я отпустила его, но эмоционально я очень привязана к этому кольцу. Оно связано с самым лучшим днем в моей жизни. Точно не ожидала, что я его так тупо потеряю, потому что и месяц не прошел", – пожаловалась певица своим подписчикам.

Скриншот: annatrincher_official / Instastories
Скриншот: annatrincher_official / Instastories

Скриншот: annatrincher_official / Instastories
Скриншот: annatrincher_official / Instastories

Скриншот: annatrincher_official / Instastories
Скриншот: annatrincher_official / Instastories

Контекст:

Певица Анна Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

Блогер Александр Волошин сделал предложение Тринчер осенью 2021 года. 25 сентября 2022 года пара поженилась.

Теги: Украина, свадьба, Анна Тринчер, Александр Волошин, кольцо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Елена ПОСКАННАЯ
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
Алеся БАЦМАН
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Никитюк показала, как снимает стресс
Никитюк показала, как снимает стресс
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео
49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева
Цибульская рассказала, кричит ли она на сына
Цибульская рассказала, кричит ли она на сына
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 