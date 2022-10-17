"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн

"Самая дебильная история в моей жизни, как я потеряла обручальное кольцо за 66 тыс. грн. Оно было из красного золота с бриллиантами по кругу. Я похудела, и кольцо было немного велико. Спешила, села в такси и намазала руки кремом, потому что очень сухие были. Выхожу и понимаю, что кольца на пальце нет. Материально я отпустила его, но эмоционально я очень привязана к этому кольцу. Оно связано с самым лучшим днем в моей жизни. Точно не ожидала, что я его так тупо потеряю, потому что и месяц не прошел", – пожаловалась певица своим подписчикам.
Певица Анна Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
Блогер Александр Волошин сделал предложение Тринчер осенью 2021 года. 25 сентября 2022 года пара поженилась.