"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн

"Самая дебильная история в моей жизни, как я потеряла обручальное кольцо за 66 тыс. грн. Оно было из красного золота с бриллиантами по кругу. Я похудела, и кольцо было немного велико. Спешила, села в такси и намазала руки кремом, потому что очень сухие были. Выхожу и понимаю, что кольца на пальце нет. Материально я отпустила его, но эмоционально я очень привязана к этому кольцу. Оно связано с самым лучшим днем в моей жизни. Точно не ожидала, что я его так тупо потеряю, потому что и месяц не прошел", – пожаловалась певица своим подписчикам.

Скриншот: annatrincher_official / Instastories

Скриншот: annatrincher_official / Instastories

Скриншот: annatrincher_official / Instastories