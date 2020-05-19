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20 мая, 2020
 
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Самый дорогой футболист Неймар объявил о первой послекарантинной игре

Самый дорогой игрок в истории футбола, нападающий французского клуба ПСЖ Неймар впервые с момента введения карантина возвращается на футбольное поле.

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Неймар: Иду на первую игру после карантина
Неймар: Иду на первую игру после карантина
Фото: neymarjr / Instagram

28-летний бразильский футболист, нападающий французского ПСЖ Неймар 19 мая в Instagram опубликовал архивное фото, на котором запечатлен в момент триумфа. 

"Я иду на первую игру после карантина", – сообщил футболист. 

В 2017 году бразильский форвард Неймар перешел из испанской "Барселоны" во французский ПСЖ, заплатив испанскому клубу отступные в размере €222 млн. Платеж был совершен представителями футболиста от его имени. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года, забив 105 голов в 186 матчах.

Во время карантина футболист делился с подписчиками фотографиями тренировок, которые проводил в домашних условиях. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Чтобы предотвратить стремительное заражение людей, многие страны ввели карантин, запретив проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и тренировок. 

Теги: футбол, Франция, Бразилия, Неймар, карантин, футболист, ПСЖ Париж, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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