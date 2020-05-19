Самый дорогой футболист Неймар объявил о первой послекарантинной игре

Самый дорогой игрок в истории футбола, нападающий французского клуба ПСЖ Неймар впервые с момента введения карантина возвращается на футбольное поле.

Неймар: Иду на первую игру после карантина Фото: neymarjr / Instagram

28-летний бразильский футболист, нападающий французского ПСЖ Неймар 19 мая в Instagram опубликовал архивное фото, на котором запечатлен в момент триумфа.

"Я иду на первую игру после карантина", – сообщил футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram eu indo pro primeiro jogo depois da quarentena Публикация от ene10ta Érre * neymarjr (@neymarjr) 18 Май 2020 в 12:29 PDT

В 2017 году бразильский форвард Неймар перешел из испанской "Барселоны" во французский ПСЖ, заплатив испанскому клубу отступные в размере €222 млн. Платеж был совершен представителями футболиста от его имени. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года, забив 105 голов в 186 матчах.

Во время карантина футболист делился с подписчиками фотографиями тренировок, которые проводил в домашних условиях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Чтобы предотвратить стремительное заражение людей, многие страны ввели карантин, запретив проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и тренировок.