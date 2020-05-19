Самый дорогой футболист Неймар объявил о первой послекарантинной игре

28-летний бразильский футболист, нападающий французского ПСЖ Неймар 19 мая в Instagram опубликовал архивное фото, на котором запечатлен в момент триумфа.
"Я иду на первую игру после карантина", – сообщил футболист.
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В 2017 году бразильский форвард Неймар перешел из испанской "Барселоны" во французский ПСЖ, заплатив испанскому клубу отступные в размере €222 млн. Платеж был совершен представителями футболиста от его имени. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года, забив 105 голов в 186 матчах.
Во время карантина футболист делился с подписчиками фотографиями тренировок, которые проводил в домашних условиях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Чтобы предотвратить стремительное заражение людей, многие страны ввели карантин, запретив проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и тренировок.