"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш

"С Иваром Калныньшем на международном кинофестивале в Оренбурге. Ивар молод, красив, харизматичен. А как поет", – подписала фото Сотникова.
"Калныньш сдал, думала, дедушка какой-то", – отреагировали на фото пользователи сети.
"Он уже далеко не молод, но всегда был интересным мужиком и нравился женщинам", – прокомментировали фото подписчики.
"Не так уж и молод, но красив однозначно", – написали фолловеры Сотниковой.
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Калныньш – советский и латвийский актер театра и кино, родился в 1948 году в Риге. Наиболее известен ролями в фильмах "Театр", "Сильва", "Зимняя вишня".