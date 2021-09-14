"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш

Калныньш родился в 1948 году в Риге Фото: kino-teatr.ru

"С Иваром Калныньшем на международном кинофестивале в Оренбурге. Ивар молод, красив, харизматичен. А как поет", – подписала фото Сотникова.

"Калныньш сдал, думала, дедушка какой-то", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Он уже далеко не молод, но всегда был интересным мужиком и нравился женщинам", – прокомментировали фото подписчики.

"Не так уж и молод, но красив однозначно", – написали фолловеры Сотниковой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141)