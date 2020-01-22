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22 января, 2020
 
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"Секция ритма". Вышел новый трейлер фильма с Блейк Лайвли. Видео

На YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures разместили новый трейлер фильма "Секция ритма". В основе ленты – одноименный роман американского писателя Марка Бернелла. По сюжету семья главной героини Стефани Патрик погибает в авиакатастрофе. Она тоже должна была быть на борту, но по стечению обстоятельств не смогла полететь. Поскольку правоохранители слишком медленно расследуют дело, Патрик решает сама взяться за поиск причин катастрофы. Она понимает, что крушение самолета было запланировано. Режиссер – Рид Морано. Роли исполнили Блейк Лайвли, Джуд Лоу, Стерлинг Браун, Дэниэл Мейс. Мировая премьера фильма запланирована на 31 января.

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Главная героиня потеряла семью в авиакатастрофе
Главная героиня потеряла семью в авиакатастрофе
Скриншот: Paramount Pictures / YouTube

видео

Видео: Paramount Pictures / YouTube
Теги: фильм, видео, Джуд Лоу, трейлер, Блейк Лайвли
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