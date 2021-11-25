Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Сердцебиения больше нет". Певица Джесси Джей сообщила, что потеряла ребенка

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Джесси Джей: Моя грусть невыносима
Джесси Джей: Моя грусть невыносима
Фото: jessiej / Instagram

Британская певица Джесси Джей 24 ноября в своем аккаунте в Instagram сообщила, что за день до запланированного концерта в Лос-Анджелесе пережила выкидыш. К посту 33-летняя певица прикрепила фото, на котором она держит тест на беременность.

В подписи Джей рассказала, что еще вчера утром смеялась с другом и планировала, как расскажет фанатам на концерте о своей беременности.

"До вчерашнего дня меня пугала мысль, как я выдержу концерт, чтобы не сломаться. А потом мне сделали третье сканирование и сказали, что сердцебиения больше нет. Я чувствую, что не могу контролировать свои эмоции. Я могу пожалеть о том, что опубликовала это", – написала певица.

Также Джей рассказала, что решила завести ребенка самостоятельно, потому что "жизнь коротка, а об этом она давно мечтала".

Свой концерт в Лос-Анджелесе певица не отменила.

"Я все еще в шоке, моя грусть невыносима. Но я знаю, что я сильная, и я знаю, что со мной все будет в порядке. Я также знаю, что миллионы женщин во всем мире испытали эту боль и намного хуже. Это самое одинокое чувство в мире", – написала она в посте.

Контекст:

Джесси Джей родилась 27 марта 1988 года в Лондоне. Свою карьеру начала с того, что писала песни для Майли Сайрус и Криса Брауна. В 2011 году начала выступать самостоятельно, выпустив дебютный сингл "Do It Like a Dude".

Джей стала первой британской певицей с шестью синглами из одного альбома, попавшими в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

Певица попробовала себя в роли наставника в британской версии шоу "Голос" в сезонах 2012–2013 и в австралийской версии в сезонах 2015-го и 2016 годов.

Теги: беременность, певица, выкидыш, Джесси Джей
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