Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
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Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности

Сериал "Корона" вернул интерес к книге британского биографа Эндрю Мортона "Диана: ее истинная история", в которой первая супруга принца Чарльза принцесса Диана призналась, что хотела свести счеты с жизнью, вынашивая под сердцем своего первенца.

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Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году
Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году
Фото: ЕРА

Трансляция четвертого сезона сериала "Корона" о жизни королевской семьи Великобритании вынудила правительство страны обратиться к руководству стримингового сервиса Netflix с требованием озвучить для зрителей тезис о том, что все события в картине являются вымышленными, пишет Deadline.

В свою очередь, Netflix отклонил требование Великобритании, подчеркнув, что их зрители понимают, что в сериале показаны "вымышленные события, основанные на реальных".

По информации издания, реакция правительства Великобритании была вызвана реалистичностью диалогов и событий, показанных в новом сезоне сериала. В частности, внимание зрителей привлекла история отношений принца Чарльза со своей первой женой – принцессой Дианой.

Как пишет российский Elle, это, в свою очередь, спровоцировал всплеск интереса к книге британского писателя и звездного биографа Эндрю Мортона "Диана: ее истинная история", изданной в 1992 году. Книга была написана по мотивам интервью, которое принцесса Диана перед смертью дала Мортону.

В частности, она рассказала, что, будучи замужем за принцем Чарльзом, несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Однажды она предприняла попытку суицида, находясь в ожидании первенца – принца Уильяма.

Мортон в своей книге сообщает, что принцесса Диана на глазах у супруга бросилась с лестницы, но принц Чарльз на это никак не отреагировал, в то время как королева Елизавета II "была напугана".

Свое поведение принцесса Диана объяснила журналисту попыткой обратить на себя внимание членов королевской семьи и найти у них понимание.

Премьера первого сезона сериала "Корона" состоялась в 2016 году. В основу кинодрамы легла жизнь королевской семьи Великобритании.

В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза. В браке у них родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы принц Чарльз женился во второй раз – его избранницей стала Камилла Паркер Боулз.

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились еще в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца и пара вынуждена была расстаться – в 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу.

Теги: Великобритания, скандал, принцесса Диана
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