Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка – СМИ

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон вместе с супругом, мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом, воспитывают двухлетнего сына Артура. По информации таблоида Page Six, вскоре у него появится младший брат или сестра.

Миддлтон и Мэттьюз поженились в 2017 году Фото: ЕРА

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон и ее муж, экс-автогонщик и мультимиллионер Джеймс Мэттьюз, ждут второго ребенка. Об этом 14 декабря сообщил таблоид Page Six, ссылаясь на информацию, полученную от людей из окружения пары.

По словам источника, беременность Миддлтон стала радостной новостью для всей семьи в "этот нелегкий год". Пол будущего ребенка и ожидаемая дата родов в публикации не уточняется.

Свадьба Миддлтон и Мэттьюза состоялась в мае 2017 года. В октябре 2018 года у пары родился первенец – Артур Майкл Уильям.