Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной

Сестра покойного мужа российской певицы Ирины Аллегровой, танцовщика Игоря Капусты призналась, что ее брат терпел унижения от супруги.

Сестра покойного мужа российской певицы Ирины Аллегровой, танцовщика Игоря Капусты, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, каким были отношения ее брата и певицы.

"Ира влюбилась по уши, прохода ему не давала, несмотря на то, что у него на тот момент была девушка. Та стоит за кулисами, а Ира на сцене ему глазки строит. Аллегрова – как бульдозер. Если ей что-то надо, она пойдет напролом. Игорьку, конечно, такое отношение льстило. Мы же из простой семьи. Нас никто никогда не баловал подарками, а Ира это делала!" – рассказала Галина Капуста.

Она отметила, что жизнь с певицей сильно изменила мужчину: он стал не таким щедрым и бросил хореографию.

"Он стал прижимистым, как жена. Помню, приехал к нам в Питер и дал моему сыну $200. Друг ему говорит: "Игорь, почему так мало?" Он отмахнулся: "Хватит!" В доме он всегда был хозяином. Ира встречала его со словами: "Наш папик пришел!" Я видела, как меняется его отношение к Ире. Он все больше к ней привыкал, а потом и полюбил!" – рассказала сестра четвертого мужа Аллегровой.

Экс-супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Скриншот: 1tv.ru

По словам Капусты, отношение певицы к супругу, напротив, ухудшилось.

"Она стала унижать его прилюдно, говорить: "Кто ты – и кто я!" Это самое страшное для мужчины – услышать от любимой такие слова! Плюс он не мог спать с пьяной женщиной, а она часто приходила навеселе домой, устраивая ночные гулянки. Ей было не до Игоря. Ира говорит, что он постоянно менял машины. А что, брат должен был на трамвае ездить?" – сказала Галина Капуста.

С Игорем Капустой Аллегрова жила с 1994-го по 1999 год. Он был танцором в ее коллективе. Пара обвенчалась под чужими фамилиями в 1994 году. В ЗАГСе брак оформлен не был.

В 2012 году бывшего мужа Аллегровой осудили по статье "перевозка наркотических средств" и назначили наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.

Игорь Капуста скончался в мае 2018 года.