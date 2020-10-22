Шац переболел COVID-19

Российский телеведущий Михаил Шац во время лечения COVID-19 находился на стационаре в клинике, которая расположена в московском поселке Коммунарка.

Российский телеведущий и актер Михаил Шац 22 октября на своей странице в Instagram разместил селфи, на котором запечатлен в больничной палате московской клиники, расположенной в поселке Коммунарка.

"Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте", – написал он.

Представитель артиста в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявил, что Шац уже выписался из клиники и чувствует себя хорошо.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 41,2 млн человек во всем мире, из которых умерло более 1,13 млн пациентов.

В России количество заразившихся превысило 1,45 млн человек. Из них 25 тыс. умерли.