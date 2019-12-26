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26 декабря, 2019
 
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"Щастя без провини". Vlad Darwin и Alyosha презентовали трек. Аудио

Украинский музыкант Vlad Darwin на своем YouTube-канале презентовал песню "Щастя без провини", которую записал вместе с певицей Alyosha. "Самое главное – настоящие, живые эмоции, о которых мы запели. Когда ты поешь песни, написанные не тобой, и когда тебе позволяют спеть и передать смысл так, как ты хочешь, это невероятно. Влад просил меня добавить мой собственный смысл, мое настроение, и это сыграло большую роль", – прокомментировала премьеру Alyosha. Трек вошел в альбом дуэта "Золота середина".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Alyosha: Самое главное настоящие, живые эмоции, о которых мы запели
Alyosha: Самое главное – настоящие, живые эмоции, о которых мы запели
Скриншот: Vlad Darwin / YouTube

видео

Аудио: Vlad Darwin / YouTube
Теги: Alyosha, аудио, Vlad Darwin
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