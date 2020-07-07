"Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
На YouTube-канале InsightMedia разместили трейлер украинского фильма "Східняк". Это комедийное роуд-муви на основе реальных историй из жизни в АТО. Картина – дебют режиссера Андрея Иванчука (Энди Ивы). Главный герой – военный с позывным Борода. Он неугомонный оптимист и способен решить любой вопрос. Ему предстоит отправиться в штаб, чтобы "выбить" необходимое для обеспечения своего подразделения. В напарники Борода берет с собой молодого новичка, которого зовут Режиссер. Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в разные передряги – смешные и не очень. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. В 2019 году "Східняк" принял участие в Национальной программе Одесского международного кинофестиваля, Международном кинофестивале "Брусчатка", Трускавецком международном кинофестивале "Корона Карпат". Главные роли исполнили Богдан Бенюк и Анатолий Максимюк. В украинский прокат фильм выйдет 20 августа 2020 года.
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