Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца

Российская модель Ирина Шейк полностью оголилась во время фотосессии для журнала Vogue Czechoslovakia. Фото обложки с изображением обнаженной российской фотомодели опубликовано на официальной странице издания в Instagram.
В своем микроблоге модель отметила, что съемки проходили в Милане (Италия) в саду итальянского дизайнера Донателлы Версаче. На фото Шейк запечатлена без одежды на фоне увитой зеленью кованной калитки.
Ирина Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.
Первый номер Vogue Czechoslovakia вышел в 2018 году с фотографией модели Каролины Курковой на обложке. Его презентация ознаменовалась скандалом из-за использования названия страны, которая распалась в 1993 году, пишет Buro.
Первый номер журнала мод Vogue был издан в США в 1982 году.