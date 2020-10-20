Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца

Российская модель Ирина Шейк позировала обнаженной в саду итальянского дизайнера Донателлы Версаче.

Шейк разделась в саду у Версаче Фото: irinashayk / Instagram

Российская модель Ирина Шейк полностью оголилась во время фотосессии для журнала Vogue Czechoslovakia. Фото обложки с изображением обнаженной российской фотомодели опубликовано на официальной странице издания в Instagram.

В своем микроблоге модель отметила, что съемки проходили в Милане (Италия) в саду итальянского дизайнера Донателлы Версаче. На фото Шейк запечатлена без одежды на фоне увитой зеленью кованной калитки.

Ирина Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области. Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

Первый номер Vogue Czechoslovakia вышел в 2018 году с фотографией модели Каролины Курковой на обложке. Его презентация ознаменовалась скандалом из-за использования названия страны, которая распалась в 1993 году, пишет Buro.

Первый номер журнала мод Vogue был издан в США в 1982 году.