Шейк засветила голые ягодицы на пляже

Российская модель Ирина Шейк разместила в Instagram пляжный снимок, для которого позировала в бикини, стоя спиной к объективу камеры.
Шейк отметила, что отдыхает в Коста-Рике.
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Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. У отца модели башкирские корни, был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – преподаватель музыки.
Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.