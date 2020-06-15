"Шо ты гонишь... (Выпускной 2020)". В новом клипе группа "пАющие трусы" перевоплотилась в пьяных школьниц. Видео
Украинская группа "пАющие трусы" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Шо ты гонишь... (Выпускной 2020)". В ролике показано празднование школьного выпускного тремя одноклассницами, в роли которых выступили участницы "пАющих трусов". По сюжету девушки после распития шампанского в песочнице устраивают разборки друг с другом. "Минкульт предупреждает! Не пытайтесь повторить этот п...здец в реальной жизни!" – говорится в финале клипа.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.