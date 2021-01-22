"Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
Украинская группа Go-A, которая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021" в Нидерландах, 22 января на своем канале в YouTube презентовала клип на новую песню "Шум". В клипе музыканты снялись в защитных костюмах, напоминающих костюмы медиков, которые занимаются лечением больных COVID-19. "Призывать шума" – разбудить и призвать весну, ускорить пробуждение всего живого после зимы. В 2021 году древняя традиция приобретает другой смысл. В период локдауна и в полном снаряжении напоминаем всем о необходимости быть в социуме, чувствовать себя частью чего-то большого и не забывать радоваться", – говорится в релизе ролика на странице группы в Facebook.
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