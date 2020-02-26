"Сибирь". Вышел трейлер фильма с Дефо. Видео

На YouTube-канале The Match Factory разместили трейлер фильма "Сибирь" режиссера Абеля Феррары. Главный герой, Клинт, пытается обрести покой в отдаленной хижине, которая находится в снегах тундры. Он держит маленькое кафе, в котором мало посетителей. Углубляясь в себя, герой отправляется в путешествие по своему прошлому, погружаясь в сны и собственные ощущения. Главную роль исполнил актер Уиллем Дефо. Премьера фильма состоялаь на Берлинском кинофестивале. Дата выхода картины в прокат пока не названа.
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