Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст

При нанесении на лицо контура не нужно делать линии слишком темными Фото: depositphotos.com

Неправильная форма бровей

Слишком тонкие дугообразные брови могут визуально сделать лицо старше. Лучше отдать предпочтение естественной густоте и форме.

Слишком плотный консилер

"У многих людей кожа под глазами немного темнее, что может вызвать соблазн нанести толстый слой консилера. Но это может привести к тому, что продукт останется в складках и подчеркнет их. Используйте всегда очень легкий консилер, чтобы он не подчеркивал ваши линии", – посоветовала Беттс.

Она отметила, что лучше выбрать оттенок, который немного ярче вашей кожи, – это поможет создать "иллюзию молодости". А более темный оттенок, наоборот, будет старить.

Чрезмерная бледность

Кожа, лишенная румянца, по мнению эксперта, выглядит уставшей и лишенной жизненной силы. Следует нанести на щеки немного румян.

Подводка на нижней линии ресниц

Толстая подводка только на нижней линии ресниц может сделать глаза уставшими, и никакое количество консилера не поможет улучшить общий вид.

Вместо подводки на нижнее веко лучше наносить темные тени и создать дымчатый эффект.

Нанесение основы без праймера

Перед нанесением тонального крема эксперт советует наносить праймер. На него тональный крем ляжет более равномерно и не будет забиваться в поры и морщины.

Лучше выбрать праймер с гиалуроновой кислотой, которая увлажняет кожу и создает эффект упругости.

Чрезмерное контурирование

При нанесении контура на лицо важно не перестараться, поскольку лишние тени старят.

"Всегда следуйте линиям своей костной структуры. Позвольте щеточке скользить по скулам, линии подбородка и другим местам, которые, по вашему мнению, нуждаются в большей четкости. В зависимости от вашего типа кожи вы можете выбрать кремовую или пудровую палитру тонов. Крем подходит для сухой кожи, так как он увлажняет, а пудра придает матовости жирной коже", – отметила Беттс.