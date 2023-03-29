Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст

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При нанесении на лицо контура не нужно делать линии слишком темными
При нанесении на лицо контура не нужно делать линии слишком темными
Фото: depositphotos.com

Британский мастер перманентного макияжа и бьюти-эксперт Карен Беттс объяснила, какие ошибки при нанесении макияжа делают лицо уставшим и болезненным. Об этом сообщило издание Express.

Неправильная форма бровей

Слишком тонкие дугообразные брови могут визуально сделать лицо старше. Лучше отдать предпочтение естественной густоте и форме. 

Слишком плотный консилер

"У многих людей кожа под глазами немного темнее, что может вызвать соблазн нанести толстый слой консилера. Но это может привести к тому, что продукт останется в складках и подчеркнет их. Используйте всегда очень легкий консилер, чтобы он не подчеркивал ваши линии", – посоветовала Беттс.

Она отметила, что лучше выбрать оттенок, который немного ярче вашей кожи, – это поможет создать "иллюзию молодости". А более темный оттенок, наоборот, будет старить.

Чрезмерная бледность

Кожа, лишенная румянца, по мнению эксперта, выглядит уставшей и лишенной жизненной силы. Следует нанести на щеки немного румян.

Подводка на нижней линии ресниц

Толстая подводка только на нижней линии ресниц может сделать глаза уставшими, и никакое количество консилера не поможет улучшить общий вид.

Вместо подводки на нижнее веко лучше наносить темные тени и создать дымчатый эффект.

Нанесение основы без праймера

Перед нанесением тонального крема эксперт советует наносить праймер. На него тональный крем ляжет более равномерно и не будет забиваться в поры и морщины.

Лучше выбрать праймер с гиалуроновой кислотой, которая увлажняет кожу и создает эффект упругости.

Чрезмерное контурирование

При нанесении контура на лицо важно не перестараться, поскольку лишние тени старят.

"Всегда следуйте линиям своей костной структуры. Позвольте щеточке скользить по скулам, линии подбородка и другим местам, которые, по вашему мнению, нуждаются в большей четкости. В зависимости от вашего типа кожи вы можете выбрать кремовую или пудровую палитру тонов. Крем подходит для сухой кожи, так как он увлажняет, а пудра придает матовости жирной коже", – отметила Беттс.

Теги: мода и красота, женщины, макияж, советы, морщины
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