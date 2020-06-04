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04 июня, 2020
 
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Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном

43-летняя голливудская актриса Алисия Сильверстоун рассказала о своем образе жизни, который считает здоровым.

Сильверстоун: Мы с сыном часто принимаем ванну вместе
Сильверстоун: Мы с сыном часто принимаем ванну вместе
Фото: aliciasilverstone / Instagram

43-летняя голливудская актриса Алисия Сильверстоун в интервью The New York Times рассказала, что придерживается здорового питания, практикует йогу и медитации.

Актриса отметила, что к здоровому образу жизни и физической активности приобщает и своего девятилетнего сына Беара. Они прыгают на батуте, на скакалке и занимаются танцами.

"Мы с сыном часто принимаем ванну вместе. А когда его нет рядом, я принимаю ванну одна. Это очень помогает восстановить силы", – рассказала она.

Сильверстоун рассталась с мужем, стилистом Кристофером Джареки, в феврале 2018 года.Они поженились в июне 2005 года после восьми лет совместной жизни.

Cын Беар Блю родился у пары 5 мая 2011 года.

Сильверстоун снималась в фильмах "Бестолковые", "Бэтмен и Робин", "Тишина становится тобой", "Громобой", "Убийство священного оленя". Она стала известной как героиня клипов британской группы Aerosmith – Crying, Crazy и Amazing

Теги: Алисия Сильверстоун, актриса, мальчик, медитация
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