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09 января, 2023
 
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"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор

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Никитюк отправилась в Прикарпатье
Никитюк отправилась в Прикарпатье
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 6 января в Instagram опубликовала снимки, сделанные в Косове Ивано-Франковской области.

"Сочельник на Франковщине. Косов. Встречаем первую звезду", – написала она.

Никитюк на снимках предстала в гуцульском головном уборе и примерила цветные платки в этническом стиле.

"Ну прямо символ женской красоты Украины", – прокомментировал подписчик dmitriy_moroz17.

"Вау, шикарная!" – написала trufen_margarita.

8 января Никитюк показала снимки, для которых примерила также гуцульскую одежду.

"А я люди вмію файно си вбирати", – написала она на гуцульском диалекте.

Никитюк акцентировала внимание на радушии местного населения.

"Украинские горцы! Гуцулы свободолюбивы и независимы. Боже, как здесь встречают. Просто люди – фейерверки! Кругом расшитые полотенца, ковры. Мебель украшена резьбой. Каждый приглашает в свой дом, накрывает стол, а я и захожу", – написала Никитюк.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: Украина, Ивано-Франковск, телеведущая, женщины, Леся Никитюк, украинки
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