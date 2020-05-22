Слезы и алкоголь. Леди Гага и Ариана Гранде записали вместе трек Rain On Me. Аудио
На YouTube-канале американской певицы Леди Гаги разместили ее совместный трек с коллегой, Арианой Гранде. "Однажды я плакала так сильно, что, казалось, никогда не смогу остановиться. Вместо того чтобы бороться с этим, я подумала, что могу делать сложные вещи. Ариана Гранде, я люблю тебя за твою силу и дружбу. Давай покажем им, что у нас есть", – прокомментировала в Instagram премьеру Леди Гага. Гранде отметила, что прошла похожий путь. "Однажды я встретила женщину, которая испытала ту же боль, что и я. Которая плакала так же много, как и я, которая пила так же много, как и я, ела так же много пасты, как и я, и чье сердце было больше, чем все ее тело. Я сразу почувствовала ее своей сестрой", – заявила в Instagram певица. Трек вошел в альбом Chromatica Леди Гаги, который выйдет 29 мая 2020 года.
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