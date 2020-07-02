"Слышу тьму". В новом ролике Найка Борзова показали поедающего мухомор Эйнштейна и аллюзию на "Сад земных наслаждений" Босха. Видео
Российский рок-музыкант Найк Борзов на своем YouTube-канале презентовал анимационный клип на песню "Слышу тьму". Режиссер ролика – David Bernini. В начале клипа показана альтернативная история эволюции человека: от поедающей мухомор обезьяны. Откусывающим мухомор также показан физик Альберт Эйнштейн. Герои клипа – мужчина и женщина, которые, убежав от толпы людей, предаются страсти. В ролике также показаны развивающиеся эмбрионы, космонавты, Солнце и галактика. Отдельные сцены ролика являются аллюзией на картину Иеронима Босха "Сад земных наслаждений". Композиция "Слышу тьму" вошла в альбом "Капля крови Создателя", релиз которого состоялся в 2020 году.
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