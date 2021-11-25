Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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Сменивший пол "живой Кен" полностью разделся и показал грудь

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Джессика Алвес: Никакая косметика не сделает тебя красивее, чем счастье
Джессика Алвес: Никакая косметика не сделает тебя красивее, чем счастье
Фото: jessicaalvesuk / Instagram

Сменившая пол бразильско-британская телеведущая Джессика Алвес, известная ранее как "живой Кен" Родриго Алвес, который перенес десятки пластических операций по изменению внешности, 23 ноября на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует топлес, прикрывая грудь рукой.

Образ 38-летней телеведущей дополнили массивные золотые украшения и роза на руке.

"Никакая косметика не сделает тебя красивее, чем счастье", – подписала она публикацию.

Под своим постом Алвес скрыла счетчик лайков, оставив подписчикам возможность только оставлять комментарии.

"Горячая девушка", – прокомментировал фото deep___sandhu___5911.

"Выглядишь великолепно", – написал wayne.joseph.79.

15 ноября телеведущая опубликовала в Instagram фото из этой же фотосесии, на котором позирует топлес с другого ракурса.

Контекст:

Родриго Алвес родился 30 июля 1983 года в Сан-Паулу, Бразилия. Из-за гормонального дисбаланса в подростковом возрасте у него выросла грудь, и в 17 лет он перенес первую пластическую операцию по ее удалению.

В январе 2020 года изданию The Mirror Алвес рассказал, что "на самом деле всегда ощущал себя Барби, а не Кеном". В том же году он сделал операцию по смене пола и сообщил, что теперь его зовут Джессика.

Теги: телеведущая, Барби, топлес, грудь, операция, косметика, Джессика Алвес, живой Кен
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