"Смерть 2020-му". Вышел трейлер комедии об уходящем годе от создателей "Черного зеркала". Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер фильма "Смерть 2020-му". Это комедия-мокьюментари – пародия на документальные фильмы. По сюжету псевдоэксперты дадут оценки событиям 2020 года. Роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Кумейл Нанджиани. Авторы ленты – создатели сериала "Черное зеркало" Чарли Брукер создаст для Netflix фильм о событиях 2020 года. Премьера фильма "Смерть 2020-му" состоится на Netflix 27 декабря.
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