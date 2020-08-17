Smile. Перри в новом клипе снялась в пижаме от украинского бренда. Видео
Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Smile. Режиссер – Мэттью Мигель Каллен. По сюжету Перри играет в компьютерную игру, попадает в виртуальную реальность и примеряет образ клоуна. В одном из эпизодов певица предстала в черно-белой пижаме Pierrot от украинского бренда Sleeper. Ее стоимость на сайте производителя составляет $280, и $168 со скидкой. Композиция Smile войдет в одноименный альбом Перри, релиз которого запланирован на 28 августа.
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