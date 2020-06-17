Sour Candy. Леди Гага и Blackpink выпустили абстрактный клип. Видео
Американская певица Леди Гага на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Sour Candy. Композиция записана вместе с корейской группой Blackpink. Ролик представлен в формате лирик-видео (видеозарисовки) и не имеет сюжета как такового. В кадре появляются некие абстрактные цветные субстанции, которые движутся в такт музыке. Трек Sour Candy вошел в альбом Леди Гаги Chromatica.
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