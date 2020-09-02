Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня

Создатели американского сериала "Игра престолов" снимут сериал по романам китайского писателя Лю Цысиня о секретном проекте по связи с инопланетянами.

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Дата премьеры проекта пока не названа
Дата премьеры проекта пока не названа
Фото: netflix.com

Создатели американского сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут сериал по мотивам фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня 2006 года. Об этом сообщает Deadline.

В основе проекта будут романы "Задача трех тел", "Темный лес" и "Вечная жизнь Смерти". В центре сюжета секретный проект по связи с инопланетянами и последствия культурной революции в Китае.

Проект будет выходить на стриминговом сервисе Netflix. Дата премьеры пока не названа. Продюсерами сериала станут Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.

Лю Цысиинь – один из самых популярных писателей-фантастов в Китае.  В его библиографии 12 романов.

Теги: сериал, Игра престолов, Netflix, Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уайсс
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