"Спасибо, что не лапти". Нардеп от ОПЗЖ Левочкин пришел в Раду в коротких валенках

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин пришел в Верховную Раду в серых лоферах из войлока – материала, который используют для пошива валенок.

Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина сфотографировали в парламенте в "валенках".

Фото 11 марта на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Детали", – написал он.

На снимке Левочкин запечатлен в серых лоферах из войлока – материала, который используют для пошива валенок – русской традиционной обуви.

Пользователи Facebook прокомментировали образ нардепа.

"Не, ну а что, он просто обрезал валенки и сделал, так сказать, весенний вариантик", – написала Христя Кривая.

"Там еще у него где-то балалайка есть и матрешка-оберег", – отметил Николай Колесник.

"Спасибо, что не лапти", – прокомментировала Iryna Kolosova.

47-летний Сергей Левочкин с 2019 года возглавляет исполнительный комитет партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он руководил штабом кандидата в президенты Юрия Бойко во время президентских выборов 2019 года.