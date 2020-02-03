"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов неразлучны вот уже три года: они вместе работают, отдыхают, живут и воспитывают сына. 3 февраля они отмечают три года брака, с чем и поздравили друг друга.

Осадчая: Три года назад мы сказали друг другу "да" Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила с третьей годовщиной брака своего мужа и коллегу Юрия Горбунова. Пост она разместила в Instagram.

"Три года назад мы сказали друг другу "да". Три года ты мой муж. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Все остальное скажу лично", – написала она.

Горбунов также посвятил в Instagram супруге пост.

"Поздравляю тебя, любовь моя! Официально три года вместе! Не официально больше. Спасибо, что ты есть! Спасибо за нашего Ивасика!" – обратился он к жене.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения за пять дней до рождения ребенка. Их сын Иван родился 8 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49.

Супруги вместе ведут вокальное шоу "Голос країни" на "1+1".