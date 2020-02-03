"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила с третьей годовщиной брака своего мужа и коллегу Юрия Горбунова. Пост она разместила в Instagram.
"Три года назад мы сказали друг другу "да". Три года ты мой муж. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Все остальное скажу лично", – написала она.
Горбунов также посвятил в Instagram супруге пост.
"Поздравляю тебя, любовь моя! Официально три года вместе! Не официально больше. Спасибо, что ты есть! Спасибо за нашего Ивасика!" – обратился он к жене.
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Вітаю тебе,любов моя!!Офіційно-три роки разом!Не офіційно-більше * .Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения за пять дней до рождения ребенка. Их сын Иван родился 8 февраля 2017 года.
36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49.
Супруги вместе ведут вокальное шоу "Голос країни" на "1+1".