Спайк Ли снял фильм Da 5 Blood о Вьетнамской войне. Опубликован трейлер. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер фильма Da 5 Blood. Режиссер – Спайк Ли. Герои военной драмы – пять ветеранов Вьетнамской войны. Вместе они отправляются в джунгли в поисках сокровищ и останков похороненного командира. Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Пол Уолтер Хаузер, Жан Рено, Делрой Линдо, Кларк Питерс, Мелани Тьерри. Премьера фильма запланирована на Netflix на 12 июня.
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