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20 мая, 2020
 
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Спайк Ли снял фильм Da 5 Blood о Вьетнамской войне. Опубликован трейлер. Видео

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер фильма Da 5 Blood. Режиссер – Спайк Ли. Герои военной драмы – пять ветеранов Вьетнамской войны. Вместе они отправляются в джунгли в поисках сокровищ и останков похороненного командира. Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Пол Уолтер Хаузер, Жан Рено, Делрой Линдо, Кларк Питерс, Мелани Тьерри. Премьера фильма запланирована на Netflix на 12 июня.

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Премьера фильма Спайка Ли запланирована на Netflix на 12 июня
Премьера фильма Спайка Ли запланирована на Netflix на 12 июня
Скриншот: officialspikelee / Instagram

видео

Видео: Netflix / YouTube
Теги: фильм, видео, Netflix, трейлер, Спайк Ли, Жан Рено, Чедвик Боузман
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