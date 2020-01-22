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22 января, 2020
 
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Спецпроект премии YUNA: объявлены 20 знаковых песен за 20 лет

Эксперты Национальной музыкальной премии YUNA выбирали победителей из песен, вышедших в период с 1 января 2000-го по 31 октября 2019 года.

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Ирина Билык дважды оказалась в списке победителей
Ирина Билык дважды оказалась в списке победителей
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA объявили победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет". Об этом сообщается на сайте премии.

Список композиций составлен по результатам оценки 10 экспертов. Они рассматривали песни украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 января 2000-го по 31 октября 2019 года. 

Список победителей выглядит так:

  1. "Скрябін" и Ирина Билык – "Мовчати" (2003)
  2. "Тартак" и Katya Chilly – "Понад хмарами" (2003)
  3. Ирина Билык – "Снег" (2003)
  4. София Ротару – "Одна калина" (2004)
  5. Руслана – "Дикі танці" (2004)
  6. "Океан Ельзи" – "Без бою" (2005)
  7. Тіна Кароль – "Выше облаков" (2005)
  8. Александр Пономарев – "Я люблю тільки тебе" (2006)
  9. "Бумбокс" – "Вахтерам" (2007)
  10. Верка Сердючка – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
  11. "Потап и Настя" – "На районе" (2008)
  12. Иван Дорн – "Стыцамен" (2010)
  13. Lobosa – "40 градусов" (2012)
  14. The Hardkiss – Make Up (2012)
  15. Оля Полякова – "Шлепки" (2013)
  16. Onuka – Misto (2014)
  17. "Время и Стекло" – "Имя 505" (2015)
  18. Джамала – "1944" (2016)
  19. Monatik – "Кружит" (2016)
  20. Kazka – "Плакала" (2018).

В начальный лонг-лист вошли 80 треков.

В состав экспертов, которые оценивали материал в рамках спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет", вошли продюсер Игорь Кондратюк, программный директор радио "Страна ФМ" Роман Давыдов, основатель билетного оператора Concert.ua Дмитрий Феликсов, замглавреда журнала Viva! Татьяна Витязь, музыкальный обозреватель сайта Vesti Николай Милиневский, программный директор радио "Пятница" и "Авторадио" Анна Свиридова, культурный обозреватель сайта Vesti Оксана Гончарук, соучредитель и генпродюсер премии YUNA Павел Шилько, ведущий радио "Пятница" Серж Гагарин, музыкальный обозреватель, директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.

YUNA – украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.

Теги: София Ротару, Иван Дорн, Джамала, Скрябин, Ирина Билык, Onuka, Потап и Настя, Тина Кароль, The Hardkiss, Время и Стекло, Потап, Monatik, Верка Сердючка, Игорь Кондратюк, Александр Пономарев, Оля Полякова, Yuna, Katya Chilly, Kazka
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