Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"

Артисту было 82 года, сообщило Daily Mail. Он ушел из жизни 19 августа в больнице города Кимицу в Японии.

Контекст:

Синъити (Сонни) Тиба родился 23 января 1939 года в крупном портовом городе Фукуока в семье военного летчика-испытателя. Поступил в Японский университет физической культуры, увлекся карате и со временем получил черный пояс.

В начале 1960-х он дебютировал в кино. Популярность ему принесла картина "Уличный боец" 1974 года. За 50-летнюю кинокарьеру Тиба снялся в более чем 125 фильмах, в которых выступал не только как актер, но и как постановщик боевых сцен.