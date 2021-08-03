Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"

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Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые" / Бульвар Шоубиз

Фото: officialslystallone / Instagram

Американский актер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне показал кольцо собственного дизайна. Фото массивного позолоченного украшения в форме черепа с рубиновыми камнями 75-летний артист выложил в Instagram.

Сталлоне подчеркнул, что это кольцо для четвертой части его боевика "Неудержимые".

"Только что закончил дизайн нового кольца для "Неудержимых-4". Оно немного тяжелое, но определенно заставит потренировать мышцы ваших пальцев", – подписал снимок Сталлоне.

Пост актера набрал больше 300 тыс. лайков и около 4 тыс. комментариев.

"Потрясающе, брат, это тяжелое кольцо подходит к твоему большому сердцу", – оставил комментарий актер и каскадер Чак Зито.

"Новые "Неудержимые"? Блестяще", – написал пользователь с ником luisezapatab1990.

Контекст:

Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – "Рэмбо", "Неудержимые", "План побега". Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию "Оскар" за главную роль в серии фильмов "Рокки" о боксере Рокки Бальбоа.

Первая часть боевика "Неудержимые" вышла в 2010 году. Сталлоне выступил автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Согласно данным сайта Box Office Mojo, при бюджете в $80 млн картина собрала в прокате почти $275 млн.

Теги: фильм, боевики, режиссер, дизайн, Сильвестр Сталлоне, сценарист, продюсер, кольцо
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