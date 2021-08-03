Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"

Сталлоне подчеркнул, что это кольцо для четвертой части его боевика "Неудержимые".

"Только что закончил дизайн нового кольца для "Неудержимых-4". Оно немного тяжелое, но определенно заставит потренировать мышцы ваших пальцев", – подписал снимок Сталлоне.

Пост актера набрал больше 300 тыс. лайков и около 4 тыс. комментариев.

"Потрясающе, брат, это тяжелое кольцо подходит к твоему большому сердцу", – оставил комментарий актер и каскадер Чак Зито.

"Новые "Неудержимые"? Блестяще", – написал пользователь с ником luisezapatab1990.

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