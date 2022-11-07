Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"

Джимми Киммел проведет церемонию "Оскара" в третий раз Фото: depositphotos.com

Это уже будет третий раз, когда Киммел будет развлекать зрителей на "Оскаре", он уже вел церемонию награждения в 2017-и и 2018-м.

"Быть приглашенным вести церемонию вручения "Оскара" в третий раз — это либо большая честь, либо ловушка. В любом случае, я благодарен Академии за то, что она так быстро пригласила меня после того, как все хорошие ведущие отказались", — цитирует издание слова Киммела.