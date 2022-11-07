Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"

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Джимми Киммел проведет церемонию "Оскара" в третий раз
Джимми Киммел проведет церемонию "Оскара" в третий раз
Фото: depositphotos.com

Организаторы американской кинопремии "Оскар" определились с ведущим следующей церемонии, которая пройдет 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Им станет ведущий и комик 54-летний Джимми Киммел. Об этом 7 ноября пишет People.

Это уже будет третий раз, когда Киммел будет развлекать зрителей на "Оскаре", он уже вел церемонию награждения в 2017-и и 2018-м.

"Быть приглашенным вести церемонию вручения "Оскара" в третий раз — это либо большая честь, либо ловушка. В любом случае, я благодарен Академии за то, что она так быстро пригласила меня после того, как все хорошие ведущие отказались", — цитирует издание слова Киммела.

Контекст:

Джеймс Киммел – американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актер. 

От первого брака с костюмером Джиной Киммел у него есть двое детей – дочь Кати (1991) и сын Кевин (1993). 

Во втором браке со сценаристкой Молли Макнерни у ведущего родилось двое детей – дочь Джейн и сын Уильям (2017).

Теги: США, Оскар, Лос-Анджелес, Джимми Киммел
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