Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"

Это уже будет третий раз, когда Киммел будет развлекать зрителей на "Оскаре", он уже вел церемонию награждения в 2017-и и 2018-м.
"Быть приглашенным вести церемонию вручения "Оскара" в третий раз — это либо большая честь, либо ловушка. В любом случае, я благодарен Академии за то, что она так быстро пригласила меня после того, как все хорошие ведущие отказались", — цитирует издание слова Киммела.
Джеймс Киммел – американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актер.
От первого брака с костюмером Джиной Киммел у него есть двое детей – дочь Кати (1991) и сын Кевин (1993).
Во втором браке со сценаристкой Молли Макнерни у ведущего родилось двое детей – дочь Джейн и сын Уильям (2017).