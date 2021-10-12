Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
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Стало известно о состоянии 67-летнего актера Гаркалина, которого ввели в медикаментозную кому

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Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября, спустя пять дней его подключили к ИВЛ
Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября, спустя пять дней его подключили к ИВЛ
Фото: v-garkalin.ru

Российский актер Валерий Гаркалин, которого пять дней назад подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусом, идет на поправку. Об этом 12 октября со ссылкой на свои источники сообщило KP.ru.

По данным издания, 67-летнего артиста несколько дней назад ввели в медикаментозную кому, а через два дня подключили к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

В материале подчеркивается, что интенсивное лечение принесло первые положительные результаты: состояние Гаркалина постепенно улучшается, несмотря на то, что ранее у него было больше 75% поражения легких.

"У него стабилизировалось давление, которое ранее поддерживалось препаратами, сейчас их отменили. Общая температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами", – говорится в статье.

Контекст:

Валерий Гаркалин – народный артист РФ, известен по ролям в фильмах "Ширли-мырли", "Кровавая Мэри", "Национальное достояние". С 2001 года ездит с гастролями антрепризных постановок, преподает в ГИТИС.

2 октября 2021 года актера доставили в одну из московских больниц с положительным тестом на коронавирус. 6 октября Гаркалина перевели в реанимацию.

Теги: больница, лечение, Валерий Гаркалин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, кома
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