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25 декабря, 2019
 
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Stand Up. Группа "Антитіла" презентовала клип. Видео

Украинская группа "Антитіла" на своем YouTube-канале разместила клип на трек Stand Up. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Ролик представляет собой концертное видео, снятое во время выступления во Дворце спорта в Киеве. Песня Stand Up вошла в шестой альбом Hello. За сутки с момента публикации ролика на YouTube он набрал более 12 тыс. просмотров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ролик представляет собой концертное видео
Ролик представляет собой концертное видео
Скриншот: АНТИТІЛА / YouTube

видео

Видео: АНТИТІЛА / YouTube
Теги: видео, клип, Антитіла, песня
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