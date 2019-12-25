Stand Up. Группа "Антитіла" презентовала клип. Видео
Украинская группа "Антитіла" на своем YouTube-канале разместила клип на трек Stand Up. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Ролик представляет собой концертное видео, снятое во время выступления во Дворце спорта в Киеве. Песня Stand Up вошла в шестой альбом Hello. За сутки с момента публикации ролика на YouTube он набрал более 12 тыс. просмотров.
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