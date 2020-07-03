"Старая гвардия". Вышел второй трейлер фильма с Терон в роли воительницы. Видео
На канале ONE Media в YouTube разместили второй трейлер фильма "Старая гвардия" с Шарлиз Терон в главной роли. В основе сюжета одноименный комикс Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Главные герои – группа бессмертных воинов, которые на протяжении веков работали наемниками. Чтобы раскрыть тайну бессмертия, крупная компания открывает охоту на членов этой группы. Отряд бессмертных возглавляет Андромаха из Скифии (Терон), которая участвовала во всех войнах человечества. Режиссер – Джина Принс-Байтвуд. Роли испонили также Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам. Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Netflix 10 июля 2020 года.
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