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25 февраля, 2020
 
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Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением NK

В ночь на 22 февраля Caribbean Club отметил день рождения. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.

NK: Я точно уверена, что не существует в Киеве человека, который бы не побывал в Caribbean Club
NK: Я точно уверена, что не существует в Киеве человека, который бы не побывал в Caribbean Club
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert-Hall

В ночь на 22 февраля Caribbean Club отметил день рождения. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.

Хедлайнером мероприятия стала украинская певица NK (Настя Каменских). "Поздравляю Caribbean Club с днем рождения! Я точно уверена, что не существует в Киеве человека, который бы не побывал в этом месте. Я, например, здесь была, когда мне было лет 18, я еще училась в университете”, – сказала со сцены исполнительница.

Она спела песни "#этомояночь", "Попа как у Ким", "Обіцяю", "Дай мне", "Тримай", Peligroso, Elefante.

Фото предоставлено пресс-службой театра "АкадемиЯ"
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert-Hall

Также на сцену вышел кавер-бэнд Lincoln и NC-17 Showballet. Поздравить Caribbean Club пришли хореограф и певец Амадор Лопес, актер и телеведущий Андрей Джеджула, певица Тоня Матвиенко.

“Нам очень приятно, что уже 22 года нас любят, к нам ходят, с нами проводят самые яркие моменты жизни. Спасибо большое нашим постоянным гостям за то, что придя к нам один раз, остались с нами навсегда! Ваши улыбки, комментарии и полные залы на мероприятиях вдохновляют команду Caribbean Club на масштабные события! В этом году мы будем еще чаще радовать наших гостей новыми шоу и любимыми исполнителями", – заявила программный директор Caribbean Club Анастасия Ваганова.

Теги: Андрей Джеджула, Настя Каменских, шоу, певица, Тоня Матвиенко, певица NK, Амадор Лопес, Caribbean Club Concert Hall
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