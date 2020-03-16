"Старгерл". Вышел трейлер сериала с Брэк Бессинджер. Видео
На аккаунте американского телеканала The CW Network в YouTube разместили трейлер сериала "Старгерл". В основе проекта – комиксы DC. Главная героиня – школьница Кортни Уитмор. По сюжету она нашла посох Стармэна среди вещей своего отчима Пэта Дугана. После этого у Кортни появляется сверхсила и она становится Старгерл. Роли исполнили Брэк Бессинджер, Люк Уилсон, Луис Ферриньо – младший, Джоэл МакГейл, Брайан Стейпф. Премьера сериала на канале The CW Network состоится 12 мая 2020 года.
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