"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен во время игры на фортепиано.
"Пьеса, которую я играю, – импровизация", – признался актер в комментариях к публикации.
"Старик, ты крут", – оценили игру американского актера зарубежные поклонники.
"[Композитор Людвиг] Бетховен тоже импровизировал. Посмотрите, чего он достиг!" – пишут Хопкинсу подписчики.
"Человек многих талантов. Он играет на пианино каждый день", – отреагировали на публикацию фолловеры.
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Hello everyone, we’re not going live today. Niblo and I are experiencing stage fright. * Keep believing... We’ll get to the other side of this.
Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".
Актер активно ведет страницы в социальных сетях, принимая участие во многих челленджах.