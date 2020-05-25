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25 мая, 2020
 
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"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано

82-летний голливудский актер Энтони Хопкинс удивил поклонников музыкальным талантом, сыграв импровизацию на фортепиано.

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Всемирную славу Хопкинсу принесла роль серийного убийцы-каннибала Ганнибала Лектера
Всемирную славу Хопкинсу принесла роль серийного убийцы-каннибала Ганнибала Лектера
Фото: ЕРА

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен во время игры на фортепиано.

"Пьеса, которую я играю, – импровизация", – признался актер в комментариях к публикации.

"Старик, ты крут", – оценили игру американского актера зарубежные поклонники.

"[Композитор Людвиг] Бетховен тоже импровизировал. Посмотрите, чего он достиг!" – пишут Хопкинсу подписчики.

"Человек многих талантов. Он играет на пианино каждый день", – отреагировали на публикацию фолловеры.

Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

Актер активно ведет страницы в социальных сетях, принимая участие во многих челленджах.

Теги: США, фортепиано, актер, композитор, Энтони Хопкинс
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