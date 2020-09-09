Старшая дочь Альбы довела ее до слез

39-летняя американская актриса и многодетная мать Джессика Альба обнародовала в сети снимки, на которых запечатлена с заплаканным лицом.

39-летняя многодетная американская актриса Джессика Альба на своей странице в Instagram разместила фото, на которых запечатлена со своей старшей дочерью – 12-летней Онор Мари.

Актриса позирует в кадре с заплаканным лицом.

"Тот самый момент, когда ты понимаешь, что твой первенец стал выше тебя", – подписала снимки актриса.

"О-о! Плачу с тобой, мать! Моя обогнала меня в 10 лет", – прокомментировали фото друзья Альбы.

19 мая 2008 года актриса вышла замуж за продюсера Кэша Уоррена.

7 июня 2008 года у них родилась дочь Онор Мари Уоррен, а 13 августа 2011-го – вторая дочь, Хэвен Гарнер. 31 декабря 2017 года Джессика Альба стала мамой в третий раз.